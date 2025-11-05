https://ria.ru/20251105/putin-2053070115.html
Путин поручил подготовить проект указа о новой Стратегии нацполитики
Путин поручил подготовить проект указа о новой Стратегии нацполитики - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поручил подготовить проект указа о новой Стратегии нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики до 2036 года. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:05:00+03:00
2025-11-05T22:05:00+03:00
2025-11-05T22:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053069965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил подготовить проект указа о новой Стратегии нацполитики
Путин поручил подготовить указ о Стратегии национальной политики до 2036 года