Путин рассказал об особенностях в межнациональных отношениях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов, на все надо реагировать быстро и профессионально. РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов, на все надо реагировать быстро и профессионально.
"Нет маленьких конфликтов, на все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.