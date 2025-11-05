Рейтинг@Mail.ru
22:01 05.11.2025
Путин назвал фейки оружием, которое используют противники России
Путин назвал фейки оружием, которое используют противники России
Путин назвал фейки оружием, которое используют противники России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Фейки и вбросы - это оружие, которые используют противники России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это (фейки, информационные вбросы - ред.) очень важное направление: противодействовать вот таким попыткам воздействовать на нас и наше общество. Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его", - сказал Путин в среду в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Путин: В документах западных спецслужб прямо говорится о задаче раскачки России изнутри - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
