https://ria.ru/20251105/putin-2053069655.html
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России - РИА Новости, 05.11.2025
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
Документы западных спецслужб содержат указания о "раскачке" России изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:59:00+03:00
2025-11-05T21:59:00+03:00
2025-11-05T21:59:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053069186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb8941de6346170d23ffeb8a9180da9d.jpg
https://ria.ru/20250922/razvedka-2043345886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053069186_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b53f62dfc6b0b8f1eff3b20bd467ee4.jpg
Путин: В документах западных спецслужб прямо говорится о задаче "раскачки" России изнутри
Путин обратил особое внимание фейки и вбросы как оружие противников страны.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-05T21:59
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
Путин: документы западных спецслужб содержат указания раскачать Россию изнутри