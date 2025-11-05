Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России - РИА Новости, 05.11.2025
21:59 05.11.2025
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России
Документы западных спецслужб содержат указания о "раскачке" России изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин: В документах западных спецслужб прямо говорится о задаче "раскачки" России изнутри
Путин рассказал о задаче западных спецслужб в отношении России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Документы западных спецслужб содержат указания о "раскачке" России изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Это мы все должны знать, и граждане должны знать, причем граждане разных национальностей", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Британская разведка открывает новые возможности для наших спецслужб
Британская разведка открывает новые возможности для наших спецслужб
22 сентября, 08:00
 
