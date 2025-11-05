Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал укреплять общероссийскую идентичность - РИА Новости, 05.11.2025
21:56 05.11.2025
Путин призвал укреплять общероссийскую идентичность
Путин призвал укреплять общероссийскую идентичность - РИА Новости, 05.11.2025
Путин призвал укреплять общероссийскую идентичность
Необходимо делать все, чтобы укреплять единство, общность и общероссийскую идентичность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять общероссийскую идентичность

Путин призвал укреплять государственную общероссийскую идентичность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Необходимо делать все, чтобы укреплять единство, общность и общероссийскую идентичность, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны делать все для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную, а значит, и государственную общероссийскую идентичность", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин назвал события XVII века в России уроком на все времена
Вчера, 20:43
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
