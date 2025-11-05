Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о значении патриотизма - РИА Новости, 05.11.2025
21:41 05.11.2025
Путин рассказал о значении патриотизма
Патриотизм означает воспитание понимания, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа в России, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2025
общество, россия, владимир путин, день народного единства
Общество, Россия, Владимир Путин, День народного единства
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Патриотизм означает воспитание понимания, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа в России, заявил президент России Владимир Путин.
"Это (патриотизм - ред.) означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого, хочу это подчеркнуть, народа и этноса, проживающего на территории Российской Федерации. Воспитание понимания того, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа, потому что это значит - лучшая защита, это значит - уверенность в будущем и будущем своих детей", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин рассказал о культуре трепетного отношения к Родине
