Путин рассказал о значении патриотизма
Путин рассказал о значении патриотизма
Патриотизм означает воспитание понимания, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого народа в России, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день народного единства
общество, россия, владимир путин, день народного единства
Путин рассказал о значении патриотизма
Путин назвал патриотизм воспитанием любви к общей Родине