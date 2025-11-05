https://ria.ru/20251105/putin-2053065212.html
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой включить полпредов в состав правительственной комиссии по... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:23:00+03:00
политика
россия
татьяна голикова
владимир путин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
политика, россия, татьяна голикова, владимир путин
Путин согласился включить полпредов в комиссию по межнациональным отношениям