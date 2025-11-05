Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям
21:23 05.11.2025 (обновлено: 21:24 05.11.2025)
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой включить полпредов в состав правительственной комиссии по... РИА Новости, 05.11.2025
Путин поддержал идею включить полпредов в комиссию по межнацотношениям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой включить полпредов в состав правительственной комиссии по межнациональным отношениям.
Голикова обратилась к президенту с предложением включить полпредов в состав правительственной комиссии по межнациональным отношениям. Она подчеркнула необходимость этого в связи с расширением роли регионов и их ответственности за выполнение стратегии национальной политики.
"Спасибо. Я согласен с вашим предложением", - ответил Путин на предложение Голиковой в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Ранее глава государства предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям РФ до правительственной комиссии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поручил изучить исследования в сфере межнациональных отношений
