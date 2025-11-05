https://ria.ru/20251105/putin-2053064734.html
Путин поручил изучить исследования в сфере межнациональных отношений
2025-11-05T21:18:00+03:00
общество, россия, владимир путин
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить опыт социологических исследований в сфере межнациональных отношений для повышения эффективности национальной политики.
"Чтобы получить достоверную картину, видеть реальную динамику процессов, в том числе в таком вопросе, как укрепление общей российской идентичности, нужны точные инструменты. В этой связи с участием ведущих ученых, экспертов прошу изучить опыт социологических исследований в этой сфере, предложить варианты их совершенствования с применением передовых научных подходов и наработок", - сказал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент РФ
подчеркнул, что одним из важнейших индикаторов эффективности национальной политики должно быть мнение граждан - то, как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке, что они думают о качестве работы органов власти "в столь чувствительной области".