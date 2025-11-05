Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об организациях, действующих за пределами России против нее - РИА Новости, 05.11.2025
21:07 05.11.2025
Путин рассказал об организациях, действующих за пределами России против нее
Путин рассказал об организациях, действующих за пределами России против нее
Путин рассказал об организациях, действующих за пределами России против нее
За пределами РФ создаются всё новые "международные организации", целью которых является информационная война против России, заявил президент Российской...
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об организациях, действующих за пределами России против нее

Путин: за рубежом создаются все новые организации для информационной войны с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За пределами РФ создаются всё новые "международные организации", целью которых является информационная война против России, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"За пределами России создаются всё новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры. А на самом деле это просто орудие информационной войны против нас. Теперь вы знаете об этом", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
За рубежом все чаще говорят о деколонизации России, заявил Путин
