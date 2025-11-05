https://ria.ru/20251105/putin-2053063622.html
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
Президент России Владимир Путин поддержал предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026 год Годом единства народов... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T21:05:00+03:00
2025-11-05T21:05:00+03:00
2025-11-05T23:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053060733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
Путин одобрил предложение объявить 2026 год Годом единства народов России