Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики
Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики - РИА Новости, 05.11.2025
Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики
Проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение,... РИА Новости, 05.11.2025
Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики
Голикова: стратегию национальной политики до 2036 года скоро представят Путину