20:57 05.11.2025
Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики
Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики

Голикова: стратегию национальной политики до 2036 года скоро представят Путину

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В ближайшее время, Владимир Владимирович, с учетом сегодняшнего обсуждения, проект Стратегии будет представлен Вам на рассмотрение, и после ее утверждения будет сформирован план по реализации", - сказала Голикова в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин назвал важный индикатор эффективности национальной политики
