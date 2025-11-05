https://ria.ru/20251105/putin-2053061371.html
Путин назвал события XVII века в России уроком на все времена
Путин назвал события XVII века в России уроком на все времена
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал уроком на все времена события в России начала XVII века, с которыми связан День народного единства.
Путин
напомнил, что День народного единства связан с изгнанием польско-литовских захватчиков из Московского Кремля Вторым народным ополчением в начале XVII века.
"Те далекие события - это и урок всем нам, причем на все времена. Назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, своих основ государства, и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои. Это, без преувеличения, самая важная, главная опора нашего суверенитета ", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.