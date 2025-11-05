Рейтинг@Mail.ru
20:36 05.11.2025 (обновлено: 21:08 05.11.2025)
Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства России
общество, россия, владимир путин, день народного единства
Общество, Россия, Владимир Путин, День народного единства
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Культура и русский язык - гарантия единства России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как уже говорил, идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом - в центре внимания наших противников. Русская самобытность, традиция, культура, язык, государственнообразующий нашего народа, нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил создать пространства для популяризации русского языка
11 июля, 19:52
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень народного единства
 
 
