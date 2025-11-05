https://ria.ru/20251105/putin-2053059774.html
Путин назвал культуру, обычаи и языки основой национальной политики
Путин назвал культуру, обычаи и языки основой национальной политики
Для России важны и нужны культура, обычаи, языки каждого народа страны, такое многообразие - основа основ национальной политики, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.11.2025
общество
россия
владимир путин
