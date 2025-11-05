https://ria.ru/20251105/putin-2053058950.html
Путин рассказал, какая должна быть новая редакция СНП
Путин рассказал, какая должна быть новая редакция СНП - РИА Новости, 05.11.2025
Путин рассказал, какая должна быть новая редакция СНП
Новая редакция стратегии национальной политики должна отражать актуальные вызовы и риски, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:28:00+03:00
2025-11-05T20:28:00+03:00
2025-11-05T20:29:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251105/peskov-2053058426.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, какая должна быть новая редакция СНП
Путин: новая редакция СНП должна отражать актуальные вызовы и риски