Путин призвал твердо отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений - РИА Новости, 05.11.2025
20:28 05.11.2025
Путин призвал твердо отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений
Путин призвал твердо отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Путин призвал твердо отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений

Путин призвал твердо реагировать на угрозы в сфере межнациональных отношений

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Отвечать на вызовы в сфере межнациональных отношений нужно последовательно и твердо, заявил президент России Владимир Путин.
"И угрозы у нас сохраняются. И мы должны, безусловно, это учитывать: действовать твердо, последовательно и системно. Адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция стратегии национальной политики", - сказал глава государства в ходе заседания совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
