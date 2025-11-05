https://ria.ru/20251105/putin-2053058273.html
Путин призвал пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам
2025-11-05T20:26:00+03:00
2025-11-05T20:26:00+03:00
2025-11-05T20:37:00+03:00
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми. Учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.