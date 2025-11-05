Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам - РИА Новости, 05.11.2025
20:26 05.11.2025 (обновлено: 20:37 05.11.2025)
Путин призвал пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам
Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал пресекать любые провокации по межнациональным конфликтам

Путин призвал пресекать провокации по возникновению межнациональных конфликтов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми. Учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Путин заявил, что герои СВО доказывают, что мы все один народ
