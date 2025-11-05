Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что герои СВО доказывают, что мы все один народ - РИА Новости, 05.11.2025
20:25 05.11.2025
Путин заявил, что герои СВО доказывают, что мы все один народ
Путин заявил, что герои СВО доказывают, что мы все один народ
Герои СВО своим единством на поле боя доказывают, что мы все один народ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
Путин заявил, что герои СВО доказывают, что мы все один народ

Путин: герои СВО своим единством доказывают, что мы все один народ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Герои СВО своим единством на поле боя доказывают, что мы все один народ, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в правильный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ", - сказал Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО
