Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:06:00+03:00
2025-11-05T20:06:00+03:00
2025-11-05T21:09:00+03:00
россия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости.
Участники заседания подведут итоги реализации стратегии государственной национальной политики России
в 2012-2025 годах, а также обсудят подготовку новой стратегии на период до 2036 года, сообщили в Кремле.
К основным задачам Совета относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики.
Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.