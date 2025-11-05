Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям
20:06 05.11.2025 (обновлено: 21:09 05.11.2025)
Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям
Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2025
2025
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям

Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости.
Участники заседания подведут итоги реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 годах, а также обсудят подготовку новой стратегии на период до 2036 года, сообщили в Кремле.
К основным задачам Совета относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики.
Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.
Политика Россия Владимир Путин
 
 
