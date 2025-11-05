Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости.

Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.