Путин пожелал Краснову успехов на должности председателя Верховного суда - 05.11.2025
20:00 05.11.2025
Путин пожелал Краснову успехов на должности председателя Верховного суда
Президент России Владимир Путин пожелал Игорю Краснову успехов на должности председателя Верховного суда.
политика, россия, владимир путин, игорь краснов
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов
Путин пожелал Краснову успехов на должности председателя Верховного суда

Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал Игорю Краснову успехов на должности председателя Верховного суда.
"Доверие граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом, так что я желаю вам успехов", - сказал Путин на встрече с председателем Верховного суда.
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
