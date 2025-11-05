Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Доверие россиян к государству в значительной степени основано на их доверии к судам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом", - сказал Путин в рамках встречи с председателем Верховного суда.