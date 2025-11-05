Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству - РИА Новости, 05.11.2025
19:58 05.11.2025
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству - РИА Новости, 05.11.2025
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству
Доверие россиян к государству в значительной степени основано на их доверии к судам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
политика, россия, владимир путин, игорь краснов
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов
Путин рассказал, на чем основано доверие россиян к государству

Путин: доверие россиян к государству зависит от их отношения к судам

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Доверие россиян к государству в значительной степени основано на их доверии к судам, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду в День работника суда Путин встретился с председателем Верховного суда Игорем Красновым.
"На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом", - сказал Путин в рамках встречи с председателем Верховного суда.
День работника суда отмечается 5 ноября, в этом году его празднуют в России впервые. Профессиональный праздник был учрежден правительством в конце октября. Отмечалось, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Краснов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Путин поблагодарил судей за преданность делу
20 февраля, 15:03
 
