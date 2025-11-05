Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов, отметив, что все они достойно проявили себя в самых разных состязаниях.

Финал шестого сезона всероссийского конкурса "Большая перемена" прошел 5 ноября в международном детском центре " Артек ".

"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов... Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!" - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что тема нынешнего, шестого сезона - "От мечты к свершениям" - точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых детей, открывает перед ними пространство возможностей, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни.

Особые слова признания президент выразил родным, учителям и наставникам, которые поддерживают детей в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них любовь к знаниям и веру в собственные силы.

"Поздравляю победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов с заслуженным успехом. Желаю всем вам новых ярких свершений и незабываемых впечатлений от пребывания в легендарном "Артеке", - заключил Путин.