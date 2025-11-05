Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
19:55 05.11.2025
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
общество, россия, владимир путин, артек
Общество, Россия, Владимир Путин, Артек
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов, отметив, что все они достойно проявили себя в самых разных состязаниях.
Финал шестого сезона всероссийского конкурса "Большая перемена" прошел 5 ноября в международном детском центре "Артек".
"Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском конкурсе "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов... Подчеркну, все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения, показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели. Так держать!" - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что тема нынешнего, шестого сезона - "От мечты к свершениям" - точно и емко отображает саму идею конкурса. Он объединяет талантливых детей, открывает перед ними пространство возможностей, помогает найти единомышленников, реализовать перспективные начинания, выбрать свой путь в жизни.
Особые слова признания президент выразил родным, учителям и наставникам, которые поддерживают детей в учебе, творчестве, спорте, воспитывают в них любовь к знаниям и веру в собственные силы.
"Поздравляю победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов с заслуженным успехом. Желаю всем вам новых ярких свершений и незабываемых впечатлений от пребывания в легендарном "Артеке", - заключил Путин.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для детей и подростков в России. За шесть сезонов его участниками стали более семи миллионов человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений ("вызовов") - от науки и технологий до искусства и творчества.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с финалистами Всероссийского конкурса Большая перемена в Артеке. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"
Общество Россия Владимир Путин Артек
 
 
