19:53 05.11.2025
Путин поблагодарил сотрудников судебной системы за выполнение важной миссии
Президент России Владимир Путин поблагодарил работников судебной системы за выполнение важной и благородной миссии. РИА Новости, 05.11.2025
россия, владимир путин, игорь краснов
Россия, Владимир Путин, Игорь Краснов
Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников судебной системы за выполнение важной и благородной миссии.
"Поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны", - сказал глава государства в ходе встречи с председателем Верховного Суда Игорем Красновым.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
Россия Владимир Путин Игорь Краснов
 
 
