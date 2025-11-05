Рейтинг@Mail.ru
Путин ввел в состав комиссии Совбеза первого замглавы СК и "Роскосмоса" - РИА Новости, 05.11.2025
18:38 05.11.2025
Путин ввел в состав комиссии Совбеза первого замглавы СК и "Роскосмоса"
Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Межведомственной комиссии Совбеза первого зампреда СК РФ и замглавы "Роскосмоса" по безопасности
2025-11-05T18:38:00+03:00
2025-11-05T18:38:00+03:00
2025
Путин ввел в состав комиссии Совбеза первого замглавы СК и "Роскосмоса"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Межведомственной комиссии Совбеза первого зампреда СК РФ и замглавы "Роскосмоса" по безопасности, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности ... следующие изменения: а) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 14.2. Первый заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации. б) дополнить пунктом 40.2 Заместитель генерального директора по безопасности госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Путин на встрече с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность
1 октября, 13:36
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРоскосмосСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
