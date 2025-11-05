https://ria.ru/20251105/putin-2053039054.html
Путин ввел в состав комиссии Совбеза первого замглавы СК и "Роскосмоса"
Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Межведомственной комиссии Совбеза первого зампреда СК РФ и замглавы "Роскосмоса" по безопасности, соответствующий указ РИА Новости, 05.11.2025
