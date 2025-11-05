Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
17:38 05.11.2025 (обновлено: 17:49 05.11.2025)
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях - РИА Новости, 05.11.2025
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
Президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова высказаться по предложению министра обороны РФ Андрея Белоусова начать... РИА Новости, 05.11.2025
россия, владимир путин, валерий герасимов, андрей белоусов, политика
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Андрей Белоусов, Политика
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях

Путин попросил Герасимова прокомментировать предложение Белоусова по ЯИ

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова высказаться по предложению министра обороны РФ Андрея Белоусова начать подготовку к ядерным испытаниям.
Белоусов в ходе совещания главы государства с постоянными членами Совбеза отметил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.
"Я по первому вопросу для участия в работе пригласил и начальника Генерального штаба, по основному вопросу, поскольку возник этот - попросил бы Валерия Васильевича тоже высказаться на эту тему", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин: Россия предупреждала об ответе, если участники ДВЗЯИ проведут ЯИ
Россия Владимир Путин Валерий Герасимов Андрей Белоусов Политика
 
 
