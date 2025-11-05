https://ria.ru/20251105/putin-2053025048.html
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях - РИА Новости, 05.11.2025
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
Президент России Владимир Путин попросил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова высказаться по предложению министра обороны РФ Андрея Белоусова начать... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:38:00+03:00
2025-11-05T17:38:00+03:00
2025-11-05T17:49:00+03:00
россия
владимир путин
валерий герасимов
андрей белоусов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053017831_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_e4f44bea28dcaa0c6cccb86ea4ecb381.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2053022111.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053017831_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_a1b92ae5a724b42a05300c4f72c7e1c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий герасимов, андрей белоусов, политика
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Андрей Белоусов, Политика
Путин обратился к Герасимову после слов Белоусова о ядерных испытаниях
Путин попросил Герасимова прокомментировать предложение Белоусова по ЯИ