Рейтинг@Mail.ru
Путин включил Руденю в состав Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2053024220.html
Путин включил Руденю в состав Военно-промышленной комиссии
Путин включил Руденю в состав Военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 05.11.2025
Путин включил Руденю в состав Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии РФ полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:37:00+03:00
2025-11-05T17:37:00+03:00
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045091303_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_d162afa0f874b3f177d070b890a4b1e0.jpg
https://ria.ru/20250514/medvedev-2016929962.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045091303_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_eb14e36cb0590bb213a2fe32ce4a799f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, игорь руденя
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя
Путин включил Руденю в состав Военно-промышленной комиссии

Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии РФ полпреда в СЗФО Руденю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии РФ полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации... следующих лиц: Руденя И.М. - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе", - говорится в указе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии
14 мая, 16:54
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала