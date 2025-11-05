Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 05.11.2025 (обновлено: 17:40 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/putin-2053016755.html
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 05.11.2025
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:15:00+03:00
2025-11-05T17:40:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053012296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52a8d7429167a87f052045efabe5d9f7.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о ситуации, связанной с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США
Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США. Президент сегодня очно собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
2025-11-05T17:15
true
PT1M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053012296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2cf5d099c632b5522802a3ad8140a4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Путин назвал слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний серьезным вопросом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.
«
"Да, действительно, это вопрос серьезный", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала