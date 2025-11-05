https://ria.ru/20251105/putin-2053016755.html
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 05.11.2025
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. РИА Новости, 05.11.2025
Путин о ситуации, связанной с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США
Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США. Президент сегодня очно собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин назвал слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний серьезным вопросом