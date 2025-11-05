Рейтинг@Mail.ru
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай - РИА Новости, 05.11.2025
17:02 05.11.2025
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подробно доложил ему о поездке правительственной делегации в Китай.
политика
россия
китай
михаил мишустин
владимир путин
ли цян
россия
китай
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай

Мишустин доложил Путину о поездке правительственной делегации в Китай

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подробно доложил ему о поездке правительственной делегации в Китай.
"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) подробно доложил мне о результатах этой работы. Считаю, что она была досрочно своевременной, содержательной и весьма полезной", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Мишустин на этой неделе посетил Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Си Цзиньпин назвал Мишустина другом народа Китая
4 ноября, 06:58
