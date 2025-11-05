https://ria.ru/20251105/putin-2053011030.html
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай - РИА Новости, 05.11.2025
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай
Президент России Владимир Путин сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подробно доложил ему о поездке правительственной делегации в Китай. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:02:00+03:00
2025-11-05T17:02:00+03:00
2025-11-05T17:02:00+03:00
политика
россия
китай
михаил мишустин
владимир путин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251104/tszinpin-2052715263.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, михаил мишустин, владимир путин, ли цян
Политика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ли Цян
Мишустин доложил Путину о поездке делегации в Китай
Мишустин доложил Путину о поездке правительственной делегации в Китай