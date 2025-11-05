https://ria.ru/20251105/putin-2053010097.html
Путин оценил поездку правительственной делегации в Китай
Путин оценил поездку правительственной делегации в Китай - РИА Новости, 05.11.2025
Путин оценил поездку правительственной делегации в Китай
Поездка правительственной делегации России в Китай была содержательной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:00:00+03:00
2025-11-05T17:00:00+03:00
2025-11-05T17:00:00+03:00
китай
россия
владимир путин
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_a0d6ad7f608881c86ebd3c8a2b912dd6.jpg
https://ria.ru/20251105/trump-2053008399.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3308ec91d6e3de81dbbad7f84585379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, михаил мишустин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, В мире
Путин оценил поездку правительственной делегации в Китай
Путин оценил поездку правительственной делегации в Китай как содержательную
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поездка правительственной делегации России в Китай была содержательной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
посетил Китай
с двухдневным визитом.
"Считаю, что она (поездка в Китай - ред.) была очень своевременной, содержательной и весьма полезной", - сказал российский лидер на заседании с членами Совета безопасности России.
Как ранее сообщали в правительстве РФ, в ходе контактов в Китае была запланировано рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.