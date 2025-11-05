https://ria.ru/20251105/putin-2053009784.html
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза - РИА Новости, 05.11.2025
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:59:00+03:00
2025-11-05T16:59:00+03:00
2025-11-05T16:59:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/39/1552223974_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_daf2f40c11709f99c8c14b7039430d2f.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/39/1552223974_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_856fd7f90fd467d3f9f1a28d6dd39ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза
Путин очно собрал в Кремле совещание постоянных членов Совбеза