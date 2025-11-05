Рейтинг@Mail.ru
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза - РИА Новости, 05.11.2025
16:59 05.11.2025
Путин очно собрал постоянных членов Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. РИА Новости, 05.11.2025
россия, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в очном режиме.
Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
