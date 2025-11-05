Рейтинг@Mail.ru
16:54 05.11.2025 (обновлено: 19:05 05.11.2025)
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ответ на американские ядерные учения. РИА Новости, 05.11.2025
Политика, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, В мире, Андрей Белоусов

Путин поручил проработать подготовку ядерных тестов в ответ на учения США

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ответ на американские ядерные учения.
Как доложил министр обороны Андрей Белоусов, США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Вашингтон собирается разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит шесть-семь минут.
Путин назвал серьезным вопросом заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он добавил, что Совбез проанализировал высказывания, звучащие в правящих кругах США.
Президент также заявил, что Москва будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ решат провести ядерные испытания. При этом он подчеркнул, что у России нет планов отойти от договора.
"Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия".

Кроме того, глава государства поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке тестов ядерного оружия.
Белоусов, в свою очередь, заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также добавил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.
"Мы должны ориентироваться не только и столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего — на действия Соединенных Штатов Америки", — сказал Белоусов.

Возможный отказ Штатов от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, подчеркнул министр.
Директор ФСБ России Александр Бортников, со своей стороны, попросил Путина дать время, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью Вашингтона провести ядерные испытания.
"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьезно, но возникает очень много вопросов, чтобы принять конкретное решение", — сказал он.

Посол Александр Дарчиев направил в Россию телеграмму по поводу разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты обеспокоены заявлениями президента США об их возобновлении.

Сегодня Вашингтон провел на базе Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.

На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.
