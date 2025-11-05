https://ria.ru/20251105/putin-2053005950.html
Путин поручил проработать подготовку ядерных тестов в ответ на учения США
Путин поручил проработать подготовку ядерных тестов в ответ на учения США - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поручил проработать подготовку ядерных тестов в ответ на учения США
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ответ на американские ядерные учения. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:54:00+03:00
2025-11-05T16:54:00+03:00
2025-11-05T19:05:00+03:00
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
в мире
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053020609_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90d97a515cc6f97b6f5d494e8cb5dcdd.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
https://ria.ru/20251102/tramp-2052452629.html
https://ria.ru/20251105/ssha-2052861944.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин поручил внести предложения о работах по подготовке испытаний ядерного оружия
Путин поручил внести предложения о работах по подготовке испытаний ядерного оружия.
2025-11-05T16:54
true
PT0M48S
Белоусов о подготовке к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля"
Белоусов о подготовке к ядерным испытаниям на полигоне "Новая земля".
2025-11-05T16:54
true
PT1M43S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053020609_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b36d966a06e50efe21eb4a95a1d1b99e.jpg
Путин о ситуации, связанной с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США
Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США. Президент сегодня очно собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
2025-11-05T16:54
true
PT1M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, в мире, андрей белоусов
Политика, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, В мире, Андрей Белоусов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ответ на американские ядерные учения.
Как доложил министр обороны Андрей Белоусов
, США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России
. Кроме того, Вашингтон собирается разместить в Европе
и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии
до Центральной России составит шесть-семь минут.
Путин
назвал серьезным вопросом заявления американского лидера Дональда Трампа
о возобновлении ядерных испытаний. Он добавил, что Совбез проанализировал высказывания, звучащие в правящих кругах США.
Президент также заявил, что Москва
будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ решат провести ядерные испытания. При этом он подчеркнул, что у России нет планов отойти от договора.
«
"Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия".
Владимир Путин
президент России
Кроме того, глава государства поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза и внести предложения о возможном начале работ по подготовке тестов ядерного оружия.
Белоусов, в свою очередь, заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также добавил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.
«
"Мы должны ориентироваться не только и столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего — на действия Соединенных Штатов Америки", — сказал Белоусов.
Возможный отказ Штатов от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, подчеркнул министр.
Директор ФСБ России Александр Бортников
, со своей стороны, попросил Путина дать время, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью Вашингтона провести ядерные испытания.
«
"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьезно, но возникает очень много вопросов, чтобы принять конкретное решение", — сказал он.
Посол Александр Дарчиев
направил в Россию телеграмму по поводу разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин
, депутаты обеспокоены заявлениями президента США об их возобновлении.
Сегодня Вашингтон провел на базе Ванденберг в Калифорнии испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва
будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял о своих намерениях.