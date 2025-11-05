https://ria.ru/20251105/putin-2053004328.html
Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату
Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату - РИА Новости, 05.11.2025
Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату
Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя президента по вопросам климата и водных... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:49:00+03:00
2025-11-05T16:49:00+03:00
2025-11-05T17:02:00+03:00
россия
владимир путин
руслан эдельгериев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795808860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229d10adb3f3df05ca679b8ba5d65a18.jpg
https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965988159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795808860_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f3a042972cd3a79c3c5f52e069d1e627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, руслан эдельгериев, политика
Россия, Владимир Путин, Руслан Эдельгериев, Политика
Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя президента по вопросам климата и водных ресурсов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее должность Эдельгериева
называлась короче – специальный представитель президента по вопросам климата. При этом Путин
встречался с ним на прошлой неделе, 1 ноября, и обсуждал как раз водные ресурсы, в том числе международное регулирование их использования. Глава государства отметил, что проблема водных ресурсов в мире становится все более острой, а у России
в этой сфере есть конкурентные преимущества, и их надо эффективно использовать - с учетом интересов российских граждан.
"Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов", - говорится в документе, подписанном в среду.
Спецпредставителем президента по вопросам климата он стал в июле 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен на эту должность - уже в ранге помощника главы государства, а не советника.