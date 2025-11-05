Рейтинг@Mail.ru
16:49 05.11.2025 (обновлено: 17:02 05.11.2025)
Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя президента по вопросам климата и водных ресурсов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее должность Эдельгериева называлась короче – специальный представитель президента по вопросам климата. При этом Путин встречался с ним на прошлой неделе, 1 ноября, и обсуждал как раз водные ресурсы, в том числе международное регулирование их использования. Глава государства отметил, что проблема водных ресурсов в мире становится все более острой, а у России в этой сфере есть конкурентные преимущества, и их надо эффективно использовать - с учетом интересов российских граждан.
"Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов", - говорится в документе, подписанном в среду.
Спецпредставителем президента по вопросам климата он стал в июле 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен на эту должность - уже в ранге помощника главы государства, а не советника.
Большой противолодочный корабль ВМФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Руководство Управлением морской политики возложили на помощника президента
13 августа 2024, 17:21
 
