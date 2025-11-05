Путин возложил на Эдельгериева обязанности спецпредставителя по климату

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя президента по вопросам климата и водных ресурсов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов", - говорится в документе, подписанном в среду.

Спецпредставителем президента по вопросам климата он стал в июле 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен на эту должность - уже в ранге помощника главы государства, а не советника.