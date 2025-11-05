Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он трудился с полной отдачей и внёс значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем – кончиной Юрия Александровича Николаева. Ушёл из жизни замечательный телеведущий и актёр, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек. Юрий Александрович всегда трудился увлечённо, с полной отдачей, за годы созидательной работы внёс значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных "звёзд", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что светлая память о Юрии Николаеве навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех почитателей его щедрого дарования.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.