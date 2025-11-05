Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2052985141.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева - РИА Новости, 05.11.2025
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он трудился с полной... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:34:00+03:00
2025-11-05T15:34:00+03:00
россия
кишинев
юрий николаев
владимир путин
николай цискаридзе
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052962745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1be61cb458f2fe3d721c72aeafd15e46.jpg
https://ria.ru/20251105/kandelaki-2052955888.html
https://ria.ru/20251105/valeriya-2052959913.html
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052962745_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_21a3f189e305f53059b28727bb529375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кишинев, юрий николаев, владимир путин, николай цискаридзе, гитис
Россия, Кишинев, Юрий Николаев, Владимир Путин, Николай Цискаридзе, ГИТИС
Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Николаева

Путин заявил, что Николаев внес вклад в развитие отечественного телевидения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он трудился с полной отдачей и внёс значимый вклад в развитие традиций отечественного телевидения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем – кончиной Юрия Александровича Николаева. Ушёл из жизни замечательный телеведущий и актёр, талантливый, отзывчивый, очень доброжелательный человек. Юрий Александрович всегда трудился увлечённо, с полной отдачей, за годы созидательной работы внёс значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных "звёзд", - говорится в телеграмме.
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Вчера, 13:24
Путин подчеркнул, что светлая память о Юрии Николаеве навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, а также всех почитателей его щедрого дарования.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Николаев оставил неизгладимый след в душах людей, заявила Валерия
Вчера, 13:42
 
РоссияКишиневЮрий НиколаевВладимир ПутинНиколай ЦискаридзеГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала