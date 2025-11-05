Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 05.11.2025
12:54 05.11.2025
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Песков: Путин в среду проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Одно из главных мероприятий, которое проведет президент, - это Совет по международным, межнациональным отношениям. Большое будет мероприятие, много участников совета", - сказал Песков журналистам.
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
Путин утвердил состав Совета по межнациональным отношениям
27 октября, 16:32
 
