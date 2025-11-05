Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Одно из главных мероприятий, которое проведет президент, - это Совет по международным, межнациональным отношениям. Большое будет мероприятие, много участников совета", - сказал Песков журналистам.