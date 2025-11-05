https://ria.ru/20251105/putin-2052942286.html
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда - РИА Новости, 05.11.2025
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2025
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда Красновым