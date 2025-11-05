Рейтинг@Mail.ru
12:34 05.11.2025
Путин проведет встречу с председателем Верховного суда
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с председателем Верховного суда Игорем Красновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Одна из встреч (президента - ред.) будет с председателем Верховного суда Красновым", - сказал Песков журналистам.
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
Вчера, 11:13
 
