Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет очное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в середине дня президент имеет в виду провести... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в очном режиме. Тему президент обозначит", - сказал Песков журналистам.