Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин

"Вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество", — говорится в послании.