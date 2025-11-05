https://ria.ru/20251105/putin-2052906703.html
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму военным разведчикам, в которой отметил их профессионализм при выполнении задач спецоперации. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:02:00+03:00
2025-11-05T10:02:00+03:00
2025-11-05T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
гру рф
вооруженные силы рф
игорь сергеев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/prazdniki/den-voennogo-razvedchika/
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, гру рф, вооруженные силы рф, игорь сергеев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, ГРУ РФ, Вооруженные силы РФ, Игорь Сергеев, Общество
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин
Путин: военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, вскрывая их планы