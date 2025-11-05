Рейтинг@Mail.ru
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 05.11.2025 (обновлено: 11:07 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/putin-2052906703.html
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин - РИА Новости, 05.11.2025
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму военным разведчикам, в которой отметил их профессионализм при выполнении задач спецоперации. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T10:02:00+03:00
2025-11-05T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
гру рф
вооруженные силы рф
игорь сергеев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ad237cec31dacfeb4dd6b1e7ac3510e.jpg
https://ria.ru/prazdniki/den-voennogo-razvedchika/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fdd903ab63c35dba9c017e111b5461a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, гру рф, вооруженные силы рф, игорь сергеев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, ГРУ РФ, Вооруженные силы РФ, Игорь Сергеев, Общество
Военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, заявил Путин

Путин: военные разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага, вскрывая их планы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенные разведчики группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Военные разведчики группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военные разведчики группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму военным разведчикам, в которой отметил их профессионализм при выполнении задач спецоперации.
"Вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество", — говорится в послании.
Сегодня в России отмечают профессиональный военный праздник — День военного разведчика. Он учрежден приказом министра обороны от 12 октября 2000 года, а указом президента от 31 мая 2006 года включен в перечень официальных государственных праздников и отмечается ежегодно в день образования Главного разведывательного управления.
Военнослужащие разведгруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России работают на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
День военного разведчика в России
5 ноября 2024, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасностьГРУ РФВооруженные силы РФИгорь СергеевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала