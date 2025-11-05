Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль разведданных ВС России при стратегических решениях - РИА Новости, 05.11.2025
10:02 05.11.2025
Путин отметил роль разведданных ВС России при стратегических решениях
Путин отметил роль разведданных ВС России при стратегических решениях - РИА Новости, 05.11.2025
Путин отметил роль разведданных ВС России при стратегических решениях
Данные военной разведки ВС РФ не раз играли ключевую роль при стратегических решениях РФ, помогали поддерживать стратегический паритет в мире, подчеркнул... РИА Новости, 05.11.2025
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251104/putin-2052843847.html
россия
2025
Новости
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Данные военной разведки ВС РФ не раз играли ключевую роль при стратегических решениях РФ, помогали поддерживать стратегический паритет в мире, подчеркнул президент России Владимир Путин.
Поздравительная телеграмма личному составу и ветеранам военной разведки Вооружённых сил России опубликована на сайте Кремля.
"Во все времена люди, посвятившие себя этой героической службе, твёрдо стояли на страже отечества, успешно выполняли сложные и ответственные задания. Своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами, защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы, в том числе в самых разных точках планеты", - говорится в послании.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника"
4 ноября, 21:36
 
РоссияВладимир Путин
 
 
