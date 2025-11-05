Путин: военные разведчики будут достойно решать поставленные задачи

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что военные разведчики РФ будут достойно решать все поставленные задачи.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём военного разведчика... Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи", - говорится в телеграмме.