Путин: военные разведчики будут достойно решать поставленные задачи
Путин: военные разведчики будут достойно решать поставленные задачи - РИА Новости, 05.11.2025
Путин: военные разведчики будут достойно решать поставленные задачи
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что военные разведчики РФ будут достойно решать все поставленные задачи. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:57:00+03:00
2025-11-05T09:57:00+03:00
2025-11-05T09:58:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
россия
