Путин рассказал о важности Тверской области
Путин рассказал о важности Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
Путин рассказал о важности Тверской области
Президент России Владимир Путин назвал Тверскую область центром русской земли, отметив, что там много вопросов, которые требуют внимания. РИА Новости, 05.11.2025
Путин рассказал о важности Тверской области
Путин назвал Тверскую область центром русской земли