Путин рассказал о важности Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
09:29 05.11.2025
Путин рассказал о важности Тверской области
Президент России Владимир Путин назвал Тверскую область центром русской земли, отметив, что там много вопросов, которые требуют внимания. РИА Новости, 05.11.2025
россия, тверская область, владимир путин, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Тверская область, Владимир Путин, Игорь Руденя, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Тверскую область центром русской земли, отметив, что там много вопросов, которые требуют внимания.
"Это один из самых заметных, важных регионов, один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения... Это, что называется, самый центр русской земли", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с замглавы ФАС Виталием Королёвым.
В ходе встречи глава государства предложил Королёву возглавить Тверскую область.
Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин посоветовал Королеву опираться на тех, кто знает Тверскую область
РоссияТверская областьВладимир ПутинИгорь РуденяФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
