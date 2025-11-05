Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2052897020.html
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов - РИА Новости, 05.11.2025
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов
Тверская область - один из важных, непростых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:19:00+03:00
2025-11-05T09:19:00+03:00
политика
россия
тверская область
владимир путин
игорь руденя
дмитрий песков
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13ae239e684518299363c6a3260146e.jpg
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052895518.html
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052896485.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8450660f92647773825ea1d507cd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, тверская область, владимир путин, игорь руденя, дмитрий песков, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Тверская область, Владимир Путин, Игорь Руденя, Дмитрий Песков, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов

Путин назвал Тверскую область одним из важных и непростых регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тверская область - один из важных, непростых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это один из заметных, очень важных регионов. Один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения. Это, что называется, самый центр русской земли", - сказал глава государства на встрече с Виталием Королевым.
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Королев поблагодарил Путина за доверие возглавить Тверскую область
Вчера, 09:14
В среду Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Ранее Королев занимал пост замглавы ФАС.
Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Путин и службы администрации пытаются выбрать "наилучший вариант" для назначения на должность врио губернатора Тверской области.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Вчера, 09:18
 
ПолитикаРоссияТверская областьВладимир ПутинИгорь РуденяДмитрий ПесковФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала