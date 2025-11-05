https://ria.ru/20251105/putin-2052897020.html
Путин назвал Тверскую область одним из важных регионов
Тверская область - один из важных, непростых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2025
политика
россия
тверская область
владимир путин
игорь руденя
дмитрий песков
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
тверская область
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тверская область - один из важных, непростых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это один из заметных, очень важных регионов. Один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения. Это, что называется, самый центр русской земли", - сказал глава государства на встрече с Виталием Королевым.
В среду Путин
подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Ранее Королев занимал пост замглавы ФАС
.
Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени
, назначенного новым полпредом президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе.
В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
ранее заявил журналистам, что Путин и службы администрации пытаются выбрать "наилучший вариант" для назначения на должность врио губернатора Тверской области.