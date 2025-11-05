https://ria.ru/20251105/putin-2052895725.html
Путин провел встречу с Королевым
Путин провел встречу с Королевым - РИА Новости, 05.11.2025
Путин провел встречу с Королевым
Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:15:00+03:00
2025-11-05T09:15:00+03:00
2025-11-05T09:30:00+03:00
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин провел встречу с Королевым
Путин провел встречу с замглавы ФАС Королевым
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым.
Ряд СМИ называли Королева кандидатом на пост губернатора Тверской области.
Путин
29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени
, назначенного новым полпредом президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе.
В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора.
В среду утром стало известно, что Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области, соответствующий документ приводит пресс-служба Кремля.