09:15 05.11.2025 (обновлено: 09:30 05.11.2025)
Путин провел встречу с Королевым
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне вечером провел встречу с замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталием Королевым.
Ряд СМИ называли Королева кандидатом на пост губернатора Тверской области.
Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В правительстве Тверской области с самого дня отставки Рудени и далее отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора.
В среду утром стало известно, что Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области, соответствующий документ приводит пресс-служба Кремля.
Тверь - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Тверская область ровно месяц живет без губернатора
29 октября, 00:34
 
