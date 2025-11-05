Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанного губернатора Тверской области.
"Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области", — говорится в указе.
Королеву 45 лет. С 2005 года он работал в ФАС, с 2008-го был начальником управления контроля электроэнергетики, а с октября 2015-го занимал должность заместителя руководителя службы.
На встрече с Королевым глава государства назвал Тверскую область центром русской земли, важным регионом с вопросами, которые требуют дополнительного внимания. Он также посоветовал опираться на людей, которые знают область, живут там и работают и считают ее своей малой родиной.
Королев в ответ поблагодарил за доверие и заверил, что его главными приоритетами будут повышение качества жизни людей и поддержка семей участников специальной военной операции. Президент пожелал ему удачи.
Губернатором Тверской области был Игорь Руденя, но 29 сентября Путин назначил его полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Выборы нового главы региона пройдут в Единый день голосования в сентябре 2026-го.
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
4 ноября, 22:23