Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области
09:10 05.11.2025 (обновлено: 10:13 05.11.2025)
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области
Президент Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанного губернатора Тверской области. РИА Новости, 05.11.2025
политика
россия
виталий королев
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
политика, россия, виталий королев, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Политика, Россия, Виталий Королев, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

Путин назначил Виталия Королева врио губернатора Тверской области

© РИА Новости / Виталий Аньков
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев
Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанного губернатора Тверской области.
"Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области", — говорится в указе.

Королеву 45 лет. С 2005 года он работал в ФАС, с 2008-го был начальником управления контроля электроэнергетики, а с октября 2015-го занимал должность заместителя руководителя службы.

На встрече с Королевым глава государства назвал Тверскую область центром русской земли, важным регионом с вопросами, которые требуют дополнительного внимания. Он также посоветовал опираться на людей, которые знают область, живут там и работают и считают ее своей малой родиной.
Королев в ответ поблагодарил за доверие и заверил, что его главными приоритетами будут повышение качества жизни людей и поддержка семей участников специальной военной операции. Президент пожелал ему удачи.
Губернатором Тверской области был Игорь Руденя, но 29 сентября Путин назначил его полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Выборы нового главы региона пройдут в Единый день голосования в сентябре 2026-го.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин назвал заслуженными награды за разработку вооружения
4 ноября, 22:23
 
ПолитикаРоссияВиталий КоролевВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Заголовок открываемого материала