Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 05.11.2025
Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО
Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО - РИА Новости, 05.11.2025
Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО
Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм, хладнокровие и мужество личного состава военной разведки ВС РФ в ходе специальной военной... РИА Новости, 05.11.2025
Путин отметил мужество военных разведчиков в ходе СВО

Путин отметил профессионализм и мужество военных разведчиков РФ в ходе СВО

Владимир Путин
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм, хладнокровие и мужество личного состава военной разведки ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Поздравительная телеграмма личному составу и ветеранам военной разведки Вооружённых Сил России опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня в ходе специальной военной операции вы... всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество", - говорится в послании.
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу
