Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 05.11.2025 (обновлено: 09:28 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/putin--2052899184.html
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС - РИА Новости, 05.11.2025
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Виталием Королевым, которому российский лидер предложил возглавить Тверскую область, отметил, что у него в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:27:00+03:00
2025-11-05T09:28:00+03:00
тверская область
политика
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13ae239e684518299363c6a3260146e.jpg
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052896485.html
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8450660f92647773825ea1d507cd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, политика, россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Тверская область, Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС

Путин отметил, что у Виталия Королева все получается в должности замглавы ФАС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Виталием Королевым, которому российский лидер предложил возглавить Тверскую область, отметил, что у него в должности замглавы ФАС все получается.
"Виталий Геннадьевич, вы являетесь заместителем одного из крупнейших наших федеральных ведомств, антимонопольная служба. Она во всех секторах экономики работает, во всех регионах страны. И у вас всё получается”, - сказал Путин.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
Вчера, 09:18
 
Тверская областьПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала