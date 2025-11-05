https://ria.ru/20251105/putin--2052899184.html
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС - РИА Новости, 05.11.2025
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Виталием Королевым, которому российский лидер предложил возглавить Тверскую область, отметил, что у него в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:27:00+03:00
2025-11-05T09:27:00+03:00
2025-11-05T09:28:00+03:00
тверская область
политика
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13ae239e684518299363c6a3260146e.jpg
https://ria.ru/20251105/zamglavy-2052896485.html
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052895988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8450660f92647773825ea1d507cd3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, политика, россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Тверская область, Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин отметил, что у Королева все получается в должности замглавы ФАС
Путин отметил, что у Виталия Королева все получается в должности замглавы ФАС