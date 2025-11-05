Рейтинг@Mail.ru
Путин посоветовал Королеву опираться на тех, кто знает Тверскую область
Путин посоветовал Королеву опираться на тех, кто знает Тверскую область
Президент России Владимир Путин посоветовал замглавы ФАС Виталию Королеву, которому предложил возглавить Тверскую область, на новой должности опираться на... РИА Новости, 05.11.2025
Новости
Путин посоветовал Королеву опираться на людей, которые знают Тверскую область

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал замглавы ФАС Виталию Королеву, которому предложил возглавить Тверскую область, на новой должности опираться на людей, которые знают регион.
Накануне поздно вечером Путин провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталием Королевым. Президент предложил ему возглавить Тверскую область.
"Виталий Геннадьевич, и опору надо делать, конечно, на людей, которые знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной", - сказал Путин.
Королев назвал приоритеты работы в Тверской области
