Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о попытке Киева скрыть провал ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/propaganda-2053071829.html
Источник рассказал о попытке Киева скрыть провал ВСУ в Курской области
Источник рассказал о попытке Киева скрыть провал ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2025
Источник рассказал о попытке Киева скрыть провал ВСУ в Курской области
Украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (порядка 54,7 тысячи долларов США) на съемки фильма, чтобы выдать "курскую авантюру" за успех ВСУ, что... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:26:00+03:00
2025-11-05T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сша
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
https://ria.ru/20251105/tsentr-2053008294.html
https://ria.ru/20251104/vsu-2052784887.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Источник рассказал о попытке Киева скрыть провал ВСУ в Курской области

Пропаганда Украины получит $54,7 тыс, чтобы скрыть провал ВСУ в Курской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (порядка 54,7 тысячи долларов США) на съемки фильма, чтобы выдать "курскую авантюру" за успех ВСУ, что вызывает откровенный гнев у украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Именно столько (2,3 миллиона гривен - ред.) намерены выделить из бюджета Украины на съемки фильма о событиях в Курской области. Ранее из уст украинских военачальников и лично (Владимира - ред.) Зеленского звучали слова о невероятном успехе операции ВСУ в Курской области, несмотря на то, что там погибли десятки тысяч украинских военных, а сама операция завершилась позорным бегством ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа расчета БПЛА группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Группу военных ВСУ уничтожили при попытке прорыва из Красноармейска
Вчера, 16:56
Он отметил, что украинские соцсети до сих пор переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников, поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых украинских оккупантов, а в судах не прекращаются слушания в отношении боевиков ВСУ, совершивших военные преступления на территории Курской области.
Представитель силовых структур также напомнил, что киевский режим далеко не впервые делает пиар на крови собственных солдат: ранее украинской пропагандой был выпущен фильм о событиях в Крынках, когда командование ВСУ под руководством британских инструкторов отправляло на убой морскую пехоту для создания плацдарма на левом берегу Днепра. Данная операция ВСУ также завершилась провалом.
"Если операцию в Крынках украинской пропаганде удавалось долгое время преподносить как "успех" до того момента, пока не объявили о выводе остатков сил морской пехоты, то "курскую авантюру" почти с первых дней критиковали и критикуют до сих пор. Неудивительно, что информация о съемках пропагандистского кино вызвала такой резонанс, а скорее откровенный гнев у украинцев", - сказал он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Англичане учили ВСУ еще в 2018 году, рассказал бывший украинский военный
4 ноября, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала