МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (порядка 54,7 тысячи долларов США) на съемки фильма, чтобы выдать "курскую авантюру" за успех ВСУ, что вызывает откровенный гнев у украинцев, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Именно столько (2,3 миллиона гривен - ред.) намерены выделить из бюджета Украины на съемки фильма о событиях в Курской области. Ранее из уст украинских военачальников и лично (Владимира - ред.) Зеленского звучали слова о невероятном успехе операции ВСУ в Курской области, несмотря на то, что там погибли десятки тысяч украинских военных, а сама операция завершилась позорным бегством ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские соцсети до сих пор переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников, поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых украинских оккупантов, а в судах не прекращаются слушания в отношении боевиков ВСУ, совершивших военные преступления на территории Курской области.
Представитель силовых структур также напомнил, что киевский режим далеко не впервые делает пиар на крови собственных солдат: ранее украинской пропагандой был выпущен фильм о событиях в Крынках, когда командование ВСУ под руководством британских инструкторов отправляло на убой морскую пехоту для создания плацдарма на левом берегу Днепра. Данная операция ВСУ также завершилась провалом.
"Если операцию в Крынках украинской пропаганде удавалось долгое время преподносить как "успех" до того момента, пока не объявили о выводе остатков сил морской пехоты, то "курскую авантюру" почти с первых дней критиковали и критикуют до сих пор. Неудивительно, что информация о съемках пропагандистского кино вызвала такой резонанс, а скорее откровенный гнев у украинцев", - сказал он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.