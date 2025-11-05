Он отметил, что украинские соцсети до сих пор переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников, поисковые группы ежедневно находят на позициях десятки тел убитых украинских оккупантов, а в судах не прекращаются слушания в отношении боевиков ВСУ, совершивших военные преступления на территории Курской области.

"Если операцию в Крынках украинской пропаганде удавалось долгое время преподносить как "успех" до того момента, пока не объявили о выводе остатков сил морской пехоты, то "курскую авантюру" почти с первых дней критиковали и критикуют до сих пор. Неудивительно, что информация о съемках пропагандистского кино вызвала такой резонанс, а скорее откровенный гнев у украинцев", - сказал он.