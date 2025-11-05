https://ria.ru/20251105/prokurory-2052929195.html
Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве
Прокуроры изъяли у москвичей чернобурую лисицу, содержание которой в домашних условиях является нарушением законодательства, сообщает столичная прокуратура.
общество
московский зоопарк
москва
москва
Новости
Чернобурый лисенок, обнаруженный в квартире на севере Москвы
Лисенка Нильса спасли с фермы в Москв
общество, московский зоопарк, москва
Общество, Московский зоопарк, Москва
Прокуратура изъяла из квартиры в Москве чернобурую лисицу
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Прокуроры изъяли у москвичей чернобурую лисицу, содержание которой в домашних условиях является нарушением законодательства, сообщает столичная прокуратура.
"Неравнодушный житель дома на улице Викторенко сигнализировал нам о содержании в одной из квартир дикого животного… Савеловская межрайонная прокуратура установила, что в квартире содержится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке, прямо во дворе дома, где играли дети. Помимо лиса, хозяева завели еще и 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что содержание дикого животного в домашних условиях противоречит требованиям закона, поэтому трехгодовалый чернобурый лис по кличке Нильс был передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк
.
Прокурорская проверка продолжается.