11:39 05.11.2025 (обновлено: 11:58 05.11.2025)
Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве
Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве
Прокуроры изъяли чернобурую лисицу, содержавшуюся в квартире в Москве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Прокуроры изъяли у москвичей чернобурую лисицу, содержание которой в домашних условиях является нарушением законодательства, сообщает столичная прокуратура.
"Неравнодушный житель дома на улице Викторенко сигнализировал нам о содержании в одной из квартир дикого животного… Савеловская межрайонная прокуратура установила, что в квартире содержится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке, прямо во дворе дома, где играли дети. Помимо лиса, хозяева завели еще и 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что содержание дикого животного в домашних условиях противоречит требованиям закона, поэтому трехгодовалый чернобурый лис по кличке Нильс был передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк.
Прокурорская проверка продолжается.
Квартира в жилом доме на ул. 5-я Кожуховская в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В московской квартире обнаружили горы мусора, насекомых и девять кошек
28 октября, 13:27
 
ОбществоМосковский зоопаркМосква
 
 
