Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
2025-11-05T22:48:00+03:00
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Использование смартфонов, а также взаимодействие с другими источниками яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail
со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).
"Мы обнаружили почти линейную связь между воздействием искусственного света в ночной период и сердечными заболеваниями: чем оно больше, тем выше риск", — рассказал газете доктор Шади Абохашем, руководитель исследований ПЭТ/КТ сердца в Массачусетской больнице общего профиля.
Уточняется, что мозг воспринимает яркий свет как стресс и активизирует сигналы, которые могут вызвать иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может привести к атеросклерозу и увеличить риск возникновения таких смертельных заболеваний, как инфаркт и инсульт, объяснил врач механизм развития недугов.
В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет, прошедших ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Данные о ночной освещенности были сопоставлены со спутниковыми снимками, фиксировавшими уровень искусственного света вокруг их домов. К 2018 году у 17% участников исследования появились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
Ученые заключили, что даже незначительное увеличение ночного освещения связано с более высокой нагрузкой на мозг и артерии, и порекомендовали ограничить искусственный свет ночью. Они также отметили необходимость спать в полной темноте и не пользоваться телефоном или телевизором перед сном.