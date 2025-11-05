Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Использование смартфонов, а также взаимодействие с другими источниками яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Использование смартфонов, а также взаимодействие с другими источниками яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).

"Мы обнаружили почти линейную связь между воздействием искусственного света в ночной период и сердечными заболеваниями: чем оно больше, тем выше риск", — рассказал газете доктор Шади Абохашем, руководитель исследований ПЭТ/КТ сердца в Массачусетской больнице общего профиля.

Уточняется, что мозг воспринимает яркий свет как стресс и активизирует сигналы, которые могут вызвать иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может привести к атеросклерозу и увеличить риск возникновения таких смертельных заболеваний, как инфаркт и инсульт, объяснил врач механизм развития недугов.

В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет, прошедших ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Данные о ночной освещенности были сопоставлены со спутниковыми снимками, фиксировавшими уровень искусственного света вокруг их домов. К 2018 году у 17% участников исследования появились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.