Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней - 05.11.2025
22:48 05.11.2025 (обновлено: 22:49 05.11.2025)
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней
Использование смартфонов, а также взаимодействие с другими источниками яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных... РИА Новости, 05.11.2025
Ученые назвали повседневную привычку, повышающую риск смертельных болезней

DM: использование смартфона перед сном повышает риск смертельных заболеваний

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Использование смартфонов, а также взаимодействие с другими источниками яркого света перед сном может повысить риск развития смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).
"Мы обнаружили почти линейную связь между воздействием искусственного света в ночной период и сердечными заболеваниями: чем оно больше, тем выше риск", — рассказал газете доктор Шади Абохашем, руководитель исследований ПЭТ/КТ сердца в Массачусетской больнице общего профиля.
Соль - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний
4 ноября, 22:50
4 ноября, 22:50
Уточняется, что мозг воспринимает яркий свет как стресс и активизирует сигналы, которые могут вызвать иммунный ответ и воспаление кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, может привести к атеросклерозу и увеличить риск возникновения таких смертельных заболеваний, как инфаркт и инсульт, объяснил врач механизм развития недугов.
В исследовании приняли участие 466 взрослых до 55 лет, прошедших ПЭТ/КТ-сканирование в Массачусетской больнице общего профиля. Данные о ночной освещенности были сопоставлены со спутниковыми снимками, фиксировавшими уровень искусственного света вокруг их домов. К 2018 году у 17% участников исследования появились серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
Ученые заключили, что даже незначительное увеличение ночного освещения связано с более высокой нагрузкой на мозг и артерии, и порекомендовали ограничить искусственный свет ночью. Они также отметили необходимость спать в полной темноте и не пользоваться телефоном или телевизором перед сном.
Кашель - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
3 ноября, 23:21
3 ноября, 23:21
 
