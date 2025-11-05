Рейтинг@Mail.ru
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
11:49 05.11.2025
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
Неизвестные в городе Артёме Приморского края осквернили могилу погибшего бойца спецоперации, полиция ищет правонарушителей.
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Неизвестные в городе Артёме Приморского края осквернили могилу погибшего бойца спецоперации, полиция ищет правонарушителей.
В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артёме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По её словам, "всё погромили". Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.
По данным УМВД, жительница приморского Артёма сообщила в полицию, что на кладбище в селе Кневичи Артемовского городского округа повреждено место захоронения её сына.
"Полицейские проводят проверку по факту осквернения могилы... Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личностей граждан, причастных к совершению противоправного деяния", - сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, добавили в полиции.
Женщина оскверняет могилу на территории городского кладбища в Камчатском крае
На Камчатке пенсионерку заподозрили в осквернении могилы
10 октября, 10:10
10 октября, 10:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
