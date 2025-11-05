https://ria.ru/20251105/primore-2052931326.html
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
Неизвестные в городе Артёме Приморского края осквернили могилу погибшего бойца спецоперации, полиция ищет правонарушителей.
происшествия
приморский край
артем
артёмовский городской округ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
артем
артёмовский городской округ
В Приморье неизвестные осквернили могилу участника СВО
В Приморье ищут осквернивших могилу бойца спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - РИА Новости. Неизвестные в городе Артёме Приморского края осквернили могилу погибшего бойца спецоперации, полиция ищет правонарушителей.
В среду в соцсетях распространилась информация, что на кладбище в приморском Артёме осквернили могилы погибших участников спецоперации. На видео местная жительница рассказала, что пришла в день рождения погибшего сына на кладбище, но могилу осквернили: забрали российские флаги, разбили вазоны с цветами, разбросали венки, ходили по памятнику. По её словам, "всё погромили". Также в соцсетях разошлись фотографии предполагаемых вандалов.
По данным УМВД, жительница приморского Артёма
сообщила в полицию, что на кладбище в селе Кневичи Артемовского городского округа
повреждено место захоронения её сына.
"Полицейские проводят проверку по факту осквернения могилы... Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личностей граждан, причастных к совершению противоправного деяния", - сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по Приморскому краю
.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, добавили в полиции.